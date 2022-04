Nazarena Vélez contó qué hará si Carmen Barbieri va al piso de LAM: "Probablemente no esté en el programa"

Nazarena Vélez volvió a negar que exista la posibilidad de coincidir en la TV con Carmen Barbieri tras el fuerte enfrentamiento que protagonizaron en mayo de 2016, cuando Barbie Vélez y Fede Bal cruzaron denuncias judiciales en causas en las que ambos fueron sobreseídos.

En Intrusos, Rafa Valladares le preguntó a Nazarena por qué se abrió de nuevo esta herida, y ella se limitó a señalar que en realidad solo “pasaron notas” sobre el caso en la TV. La flamante panelista de LAM también se mostró arrepentida “de algunos exabruptos y de palabras hirientes”.

Asimismo, Nazarena también contó cree que “cuanto más pasa el tiempo y te vas alejando de los hechos, te vas enfriando” y que por eso la disputa quedó en el olvido. “Yo, fundamentalmente, en caliente soy bravísima, pero así las cosas están muy bien”, dijo.

NAZARENA VÉLEZ NEGÓ QUE PUEDA HABER UN ACERCAMIENTO CON CARMEN BARBIERI

“Si ella viene al piso de LAM, ¿vos das un paso al costado en el momento en que ella esté?”, quiso saber Rafa. “Probablemente le diga a Ángel de no estar en el programa. Probablemente. Para que las dos la pasemos bien. Ella se merece una nota linda, distendida. La quieren mucho acá, así que me parece que muy bien”, señaló Nazarena.

Ante la consulta sobre su cree que se podría producir un clima de tensión entre ambas, Nazarena dejó en claro que hablaba por ella. “No sé, capaz que a ella no le importa nada pero, digo, yo capaz que no me sentiría tan cómoda, y me gusta sentirme cómoda”, reveló.

Tras dejar en claro que sabe perdonar, pero no en este caso, Nazarena minimizó la necesidad de acercarse a Carmen Barbieri. “No lo siento necesario. (…) No tenemos que estar todos amándonos. Mientras seamos respetuosos el uno con el otro, está bien. Cada uno en su lugar me parece que está muy bien”, cerró.