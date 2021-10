Nazarena Vélez compartió fotos en ropa interior para hablar de sus complejos: "Mirando cómo se me cae todo"

Siempre muy cerquita de sus seguidores, Nazarena Vélez posteó una secuencia de fotos en ropa interior que se sacó en el espejo de su habitación luciendo su cuerpo para reflexionar sobre sus complejos.

"Acá, con mis 47 años mirando cómo se me cae todo y yo sigo sin ganas de mover una pata... Estamos en octubre y veo que arrancó la carrera para llegar bien al verano... Me encanta que la gente se cuide, se priorice y haga cosas para sentirse y verse bien... Pero ODIO cuando eso se convierte en una obsesión y en lo ÚNICO que importa", expresó la actriz junto a las postales en las que se la ve posando mientras luce su conjunto de ropa interior.

Acto seguido, remarcó que esta obsesión por entrar en el canon de belleza del momento hizo que en un momento se enfermara y la pasara realmente mal. Por eso, está aprendiendo a amarse sin restricciones para vivir más relajada y feliz.

"Me pasó y me enfermó a un nivel que casi se lleva mi vida. Las marcas, las estrías, la celulitis y los rollos son parte de mi cuerpo; no lo amo pero lo acepto. Y eso hoy me hace vivir un poquito más relajada y feliz", expresó, aliviada.

Y se despidió abriendo el diálogo con sus seguidores, interesándose por cómo luchan contra los estereotipos de belleza que lastiman a todos.

"¿Cómo venís con lo que te devuelve el espejo? ¿Te cuidás? ¿Te querés? La sororidad y empatía empieza con nosotras mismas. Cuidate y querete mucho", sentenció, sabia.