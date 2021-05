Nazarena Vélez adelantó detalles de la boda de Barbie con Lucas Rodríguez: "No se va a casar por Iglesia porque su novio no cree"

Cuidando cada detalle y siguiendo al pie de la letra todos los protocolos requeridos para hacerle frente al coronavirus en plena pandemia, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se preparan para dar el “sí”. Y emocionada por ver a su hija disfrutar de este momento, Nazarena adelantó algunos detalles sobre la boda.

“Barbie es fiestera. Quiere fiesta, que le canten varios cantantes como Damas Gratis y Karina La Princesita. Quiere saltar. Quiere todo”, comenzó diciendo la actriz en su paso por Hay que ver.

Además, indagada por si va a haber ceremonia religiosa, la invitada sorprendió con su respuesta: “Lo que pasa es que no se va a casar por Iglesia porque Lucas no quiere. Él es agnóstico y no cree”.

“¡Voy a hacer abuela en cualquier momento! Ellos no quieren ajora, pero yo creo que más adelante sí”, cerró la productora, ansiosa porque su hija se convierta en madre por primera vez con su futuro marido.