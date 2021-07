Nati Jota reveló cómo reaccionaría si se cruzara con su ex, el novio de Ivana Nadal: "En tiempos de coronavirus es como re puñito"

Siempre muy cerca de sus seguidores, Nati Jota abrió el diálogo a través de sus stories de Instagram y les permitió que le preguntaran lo que quisieran. Y aunque le hizo frente a cada una de sus consultas, la respuesta que más llamó la atención tuvo que ver con su ex.

Pícaros, sus seguidores le preguntaron cómo reaccionaría si se cruzara a su exnovio, Bruno Siri, que actualmente está en pareja con Ivana Nadal.

"No y no sé. Encima en tiempos de coronavirus es como re puñito. Y puñito en saludo con un ex, decime algo más frío, más verga, más mala onda que puñear con un ex. No sé, la verdad que no sé", admitió.

Cuando Bruno e Ivana confirmaron su romance, a Nati le molestó. Según ella, no le dolió el noviazgo pero sí que la modelo, con quien tenía buena onda, no le avisara antes de contarlo públicamente.