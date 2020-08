Nati Jota mostró los mensajes que le mandó a un futbolista que le gusta, ¡y que no le contestó!: "Solo se vive una vez"

Siempre compinche con sus seguidores, Nati Jota se animó a contarles una anécdota que, hace algún tiempo, protagonizó al intentar acercarse a un futbolista que le gusta. Por primera vez, la periodista le mandó un mensaje por WhatsApp a un deportista que le parece fachero.

"¡Hola!", así saludó Nati al jugador de fútbol. Sin embargo, él no le contestó. Tan mal se sintió, que volvió a intentarlo. Esta vez, inventando una excusa. "¿Sos vos? Te quería pedir un saludo para un primo mío. Soy Nati Jota de ESPN", le dijo, justificando haberle hablado. Sin embargo, ¡tampoco le contestó!

"¿Les conté de la vez que me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal?". G-plus

Junto a la captura de pantalla, la periodista aclaró que no se arrepiente de habérsela jugado. "¿Les conté de la vez que me gustó un jugador de fútbol, me la jugué escribiéndole y por su falta de respuesta tuve que apelar a cualquier cosa para no sentirme tan mal? Solo se vive una vez. Aviso que el saludo para mi primo tampoco me lo respondió y que, entre el hola y lo otro, hubo 8 días de diferencia", cerró, divertida.

¡Lo intentó!