Natalie Weber contó que una íntima amiga suya quiso seducir a Mauro Zárate: "La agarré del brazo y la llevé al baño"

Aunque Natalie Weber nunca padeció que otras famosas busquen a Mauro Zárate, con el caso que sufrió Wanda Nara a manos de China Suárez con Mauro Icardi, la madre de Mía (9) y Rocco (6) reveló: "Una íntima amiga mía, en una fiesta, no sé si estaba borracha y drogada, se le tiró a Mauro directamente. Yo estaba a dos metros. Le dijo, 'me gustás, me encanta tu sonrisa, ¿qué hacemos?'".

En Los Ángeles de la Mañana la esposa del delantero de América de Brasil reconoció que la tremenda anécdota fue "algo peor" que el Wanda Gate y explicó la reacción de Zárate: "Mauro se quedó careta, ahí, duro".

"A ella la agarré del brazo y la llevé al baño. En ese momento no sabía qué le había dicho, había visto la secuencia, que le había tocado la pierna" G-plus

Luego, Weber contó qué hizo ella ante esa escena de la "morocha" acechando al padre de sus hijos: "A ella la agarré del brazo y la llevé al baño. En ese momento no sabía qué le había dicho, había visto la secuencia, que le había tocado la pierna. Y pensé, si bien no da, tal vez flasheando yo. Al principio me lo desmintió, pero al día siguiente me enteré. Tengo los chats en donde ella me lo reconoció pidiéndome disculpas".

“Ahí le dije: 'Te veo y te piso con el auto. No te acerques nunca más a mi casa'. Dormía en mi casa tres o cuatro veces por semana. Era íntima, íntima amiga. No importa quién era, pero es peor que se le tire a Mauro una amiga a una colega. No la vi más, pero le deseo bastante lo peor", sentenció Natalie Weber furiosa.

NATALIE WEBER SE SINCERÓ SOBRE SU CRISIS CON MAURO ZÁRATE

Cuando Mauro Zárate (34) dejó de seguir a Natalie Weber (35) en redes surgieron rumores de crisis de pareja, que la madre de Mía (9) y Rocco (6) admitió: "La distancia hace todo como más denso, los futbolistas son intensos, yo también".

Aunque antes había advertido: "No estoy separada, pero a la distancia todo se hace más chicloso".

Es que a principios de septiembre el futbolista se incorporó al América de Brasil, y se instaló a vivir en Belo Horizonte, dentro del estado de Mina Gerais. "Entonces, flasheó y me dejó de seguir en Instagram, pensé que nadie se iba a dar cuenta y se dieron cuenta", explicó Weber en Los Ángeles de la Mañana.

Dura con su pareja, con quien lleva 12 años, Natalie criticó el frío gesto que Zárate tuvo en redes sociales: "Fue bastante bolud… e infantil también, porque ya estamos grandes para dejarnos de seguir. Que te bloqueo… pero ¿qué vamos a hacer?".