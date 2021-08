Natalie Pérez confesó que tuvo una relación toxica con una fuerte frase: "Yo también estaba loquita y no quiero ser así nunca más"

Natalie Pérez contó que tuvo una relación tóxica e hizo un mea culpa en el que admitió que era mutuo. En su visita a Flor de Equipo, la actriz habló de lo mal que la pasó en sus vínculos amorosos anteriores debido a actitudes conflictivas por parte de ambos y aseguró que no lo quiere volver a repetir.

“Uno de tus temas dice ‘suéltate ya es tiempo de un detox’, ¿de qué cosas querías desintoxicarte?”, le consultó Florencia Peña a la cantante, quien respondió: “Primero de las personas tóxicas, de las relaciones, de los vínculos. La canción particularmente habla de eso, si el amor no es libre, chau”.

Fue allí cuando Analía Franchín le preguntó acerca de sus relaciones amorosas y Natalie se sinceró al respecto. “¿Osea tuviste una relación tóxica?”, indagó la panelista y la actriz dijo: “Sí, pero yo también era loquita. De verdad, y no quiero ser nunca más así, no estuvo bueno y no la pasé bien tampoco. La idea es ir creciendo e ir transformándose”.