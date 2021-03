Natalia Oreiro habló a fondo de su historia de amor con Ricardo Mollo: "Me conmueve como compañero"

Desde que Natalia Oreiro se animó a crear su cuenta de Instagram, comparte con sus fanáticos algunos aspectos de su vida íntima. Sin embargo, sigue manteniendo un bajo perfil. Por eso, sorprendió al contar cómo es su relación con Ricardo Mollo y a hablar a fondo sobre la crianza del hijo que tienen juntos, Merlín Atahualpa.

“Debería ser lo común que un compañero se encargue a la par o incluso, en el caso de él, más que yo. Nuestro hijo tiene una imagen maternal-paternal que es la misma. Es un niño feminista. Cuando mi hijo se golpeaba de chiquito llamaba 'mamá-papá', no a uno solo”, contó la actriz en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad) haciendo hincapié en que su pareja no la ayuda, sino que se ocupa de su hijo con la misma intensidad que ella.

"Para el hombre, poder hacerse cargo de eso que le toca también es un regalo de la vida. Muchas veces por el machismo, la falta de tiempo o lo que sea, también se lo pueden llegar a perder”, agregó, reflexiva.

Muy enamorada y agradecida por tener a Ricardo en su vida, lo elogió como profesional y persona. "A mí me conmueve mucho él como compañero y como artista. Es un gran compañero. Quizás la diferencia de edad, quizás no. Cuando nos conocimos yo era muy chica, estaba formándome, creciendo y aprendiendo, y él ya era un músico. En ese momento yo era una esponja. Mi vínculo sucedió desde algo muy sincero y después surgió el amor”, cerró, enamoradísima.