Su paso por LAM no pasó desapercibido y, sin dudas, hizo que volviera a tomar protagonismo en la pantalla chica. Si bien Nancy Pazos no se arrepiente de haber formado parte del programa, tampoco recuerda con cariño su labor como panelista. Mucho menos, sus picantes peleas con Yanina Latorre.

En diálogo con Ulises Jaitt en El show del espectáculo, que se emite por Radio Urbana, la periodista rememoró su paso por LAM y fulminó a su excompaera. "Yanina Latorre me parece insoportable. Está todo el tiempo arriba, es peor fuera de la cámara. Ese nivel de adrenalina lo sostenía en los cortes", lanzó.

Y agregó picante: "A veces me nombra en LAM, me debe extrañar. Pero no veo mucha televisión y no me entero lo que pasa".

Nancy, que está enfocada en su trabajo radial y se divierte en el programa Ruleta Rusa, recordó con desdén la dinámica que se había generado en el ciclo que conduce Ángel de Brito y aclaró que no regresaría. "No volvería a trabajar en un contexto de toxicidad como viví en LAM. En ese ambiente no volvería, la dinámica fue tóxica. Te transformás en un personaje invitado todo el tiempo, a la defensiva. No sacó lo mejor de mí".

¿Qué dirá Yanina?

