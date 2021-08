Nancy Pazos sufrió un robo cuando iba al programa de Flor Peña: "Me di cuenta de que ya no estaba mi cartera"

A pocos minutos de salir al aire en Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña por Telefe, Nancy Pazos fue víctima de la inseguridad tras sufrir un robo en su camioneta en las inmediaciones de Palermo, a pocas cuadras desde donde sale el programa.

Así lo contó la propia periodista tras realizar la denuncia policial correspondiente: “Fue un hurto, yo a la persona no la vi. Me sacaron todo. También fue un descuido mío porque yo dejé la cartera adentro de la camioneta. No sé si es parte de la culpa porque fue todo en un ratito”, expresó.

“La camioneta es nueva y uno de los chiches que tiene es que para abrirla lo hacés con la llave en la mano y estirando la manija. Y para cerrar, tenés que hacer como una caricia a la puerta. Es una pelotu…, pero lo hacés”, agregó.

"Fue un hurto, yo a la persona no la vi. Me sacaron todo. También fue un descuido mío porque yo dejé la cartera adentro de la camioneta". G-plus

Luego, deslizó lo que habría sido el detonante de este hecho: “Es muy difícil que yo me olvide eso porque es algo físico. Yo creo que realmente fue el inhibidor porque imaginate que yo me hubiera olvidado la camioneta abierta, es demasiada casualidad que haya un hijo de p... mirando y detectando que la dejé abierta. Yo creo que estaba mirando, pusieron el inhibidor y lo que yo hice para cerrar, no cerró. Yo no chequeé”.

Indagada por Ciudad, Nancy aseguró que le habrían sustraído alrededor de 22 mil pesos que tenía en la cartera para pagar almuerzo del equipo de la radio (está al frente de Ruleta rusa, que se transmite por la Rock & Pop 95.9) ya que festejaban que están terceros en rating: “Me di cuenta que ya no estaba mi cartera", cerró, en diálogo con este portal.