Nancy Pazos quebró en llanto por un desgarrador caso de violencia de género: "Yo a los 10 años también cocinaba porque mi mamá trabajaba"

En Flor de equipo hay espacio para la diversión, pero también la actualidad hace muchas veces que Florencia Peña se sensibilice por los crudos casos que tienen. Esta vez fue Nancy Pazos quien se conmovió hasta las lágrimas por el testimonio de Carolina, una mujer que en Vicente López denunció que su marido amenazó con prenderla fuego, la echó de su casa y tuvo que dormir en una estación de tren.

“Estamos mostrando lo que es la marginalidad y este país tiene hoy tanta gente así que da mucho dolor”, dijo la periodista, conmovida luego de escuchar desde un móvil a la mujer. “Esta no es una historia solamente de violencia de género, acá estamos hablando de carencias básicas en donde una mamá y un papá no pueden con su vida y ahí tiene que estar el estado”, dijo.

La mujer, víctima de violencia de género y madre de dos hijos, trabaja como cartonera y esto hizo que Nancy recuerde una experiencia personal. “Vos fíjate que ella decía ‘sé que abandoné a mis hijos’, pero estaba yendo a trabajar, a cartonear por dos mil pesos. Se siente culpable”, aseguró, quebrada.

"Vos fíjate que ella decía ‘sé que abandoné a mis hijos’, pero estaba yendo a trabajar, a cartonear por dos mil pesos. Se siente culpable". G-plus

“Yo nací en una familia pobre, no de este nivel, pero mi mamá también me dejaba a mí cocinando para mi hermana más chica. Yo tenía 10 años y cocinaba y le pasa a un montón de gente. No abandonan a los chicos, lo necesitan porque sino no se pueden sostener. Si tu mamá y tu papá trabajan vos a los 10 años cocinás y prendés hornallas”, aseveró Nancy Pazos, a flor de piel.

Si sos víctima de violencia de género llama al 144.