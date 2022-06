Nai Awada explotó contra Emily Lucius por su postura en El hotel de los famosos: "Hay que cancelarla"

La actitud complaciente de Emily Lucius con los integrantes de “La familia” de El hotel de los famosos en perjuicio de Locho Loccisano despertó la ira de Nai Awada, que en una entrevista radial pidió “cancelarla” por su comportamiento “indignante”.

“A Emily que no me la cruce, porque es indignante lo que hace. El acoso y el maltrato que ejercen contra Locho es horrible. Hay que cancelarla a Emily porque está jugando con la salud de una persona, tendrían que haberla sancionado al menos”, dijo en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

La actriz sintetizó el comportamiento de la hermana de Belu Lucius en su actitud en la última gala de eliminación. “Cuando Locho tuvo el ataque de pánico, Martin Salwe subió, Chanchi Estévez se arrepintió también, pero la piba puso cara de 'ay porque no se fue’. No puede ser que no haya un límite”, expresó.

LA FURIA DE NAI AWADA CONTRA EMILY LUCIUS POR SU ROL EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Emily tiene que ser cancelada. Las dos somos influencers y hay que ser responsable con el mensaje que damos. Esta piba está dando un mensaje de destrato y abandono”, lanzó la hija de Alejandro Awada en “Por si las moscas”.

“Si la veo en persona se lo voy a decir en la cara. No está bueno que su palo de seguidores, la gente joven que la sigue, reciba ese mensaje”, aclaró Naiara, que también explicó por qué rechazó una invitación a participar del reality.

“Nunca podría convivir con gente tan mala. Yo soy un seguidora fiel del Hotel, porque me gusta y porque me llamaron para estar dos veces y dije que no. Tal vez por eso la llamaron a Emily que no la conozco de nada, no sé ni quién es”, cerró.