Nació Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero: la primera foto del bebé con sus papás

La dulce espera de Mica Viciconte (33) y Fabián Cubero (43) llegó a su final, tras el nacimiento de su primer hijo juntos, Luca.

Mica dio a luz en la clínica Suizo Argentino y fue Ángel de Brito quien anunció la feliz noticia en Twitter: "Fueron de raje a la noche", escribió en su cuenta de Twitter.

Y luego publicó la primera foto del bebé recién nacido junto a sus famosos papás en la clínica.

El exfutbolista ya es papá de Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su matrimonio con Nicole Neumann.

Más sobre este tema Fuerte frase de Mica Viciconte a Fabián Cubero sobre su relación y sus hijas: "Le dije que no me imagino estar con alguien que no tenga hijos"

ASÍ HABLABA MICA VICICONTE DE SU EMBARAZO

Lejos de la imagen firme y combativa con la que se muestra en los medios de comunicación, Mica Viciconte asumió que la dulce espera la sensibilizó. "Me la paso llorando, todo me afecta y estoy muy sensible", dijo la influencer, en nota con la revista Caras.

Embarazada por primera vez, Mica contó que los primeros meses de gestación no fueron fáciles: "Los primeros tres primeros meses la pasé horrible. Tuve vómitos y mucho cansancio. Me quedaba dormida, no aguantaba".

Fotos: Instagram.

MICA VICICONTE DIJO QUE QUIERE QUE SU HIJO TENGA EL CARÁCTER DE CUBERO

Activa durante todo el embarazo, al ser parte de MasterChef Celebrity, Mica Viciconte había dicho en TV que le gustaría que Luca tenga el carácter calmo de su papá, Fabián Cubero.

"Espero que Luca tenga el carácter del padre. Sino va a ser bravo", dijo Mica. Luego, destacó: "Pero quiero que tenga la actitud remadora de la madre".

ASÍ MICA VICICONTE CONTABA CÓMO REACCIONÓ CUBERO AL SABER EL SEXO DEL BEBÉ EN CAMINO

Madre primeriza, Mica Viciconte afirmó que su máxima preocupación era que su bebé sea sano. Respecto al sexo de la criatura, asumió que le hubiera gustado ser mamá de una nena.

Padre de tres mujercitas, junto a Nicole Neumann, Fabián Cubero sí soñaba con que el hijo que venía en camino sea un varón. Y su gran anhelo se cumplió.

"Yo quería que fuera nena, más allá de que uno siempre desea que el bebé sea sano y esté todo bien. Pero Fabi quería un nene. Cuando él escuchó que es varón, juro, nunca lo vi así. Llorando a más no poder. ´Vamos, no lo puedo creer, es un nene´, me dijo. Esa noche salimos a cenar para celebrar. Así que bueno, ganó él", había dicho Viciconte en la revista Caras.

Fotos: Movilpress.