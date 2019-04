Nacho Viale se reconcilió con Lucía Pedraza: las postales de su viaje romántico a Nueva York

Después de dos años de noviazgo y muchos vaivenes, Nacho Viale y Lucía Pedraza decidieron terminar su relación a finales de diciembre pasado.

Tras la ruptura, Nacho fue primero vinculado a Tini Stoessel y luego retratado a los besos con Soledad Fandiño en un boliche.

Sin embargo, el nieto de Mirtha Legrand finalmente volvió a los brazos de Lucía, con quien por estos días recorre Nueva York.

Ambos publicaron en las redes postales desde la Gran Manzana con los mismos paisajes de fondo y ella compartió la primera foto de la pareja reunida a través de Instagram Stories, en la que se los ve sonrientes junto a una amiga.

No es la primera vez que Nacho y la top model afrontan una fuerte crisis. En febrero de 2016 se conoció la noticia de que Viale había comenzado un romance con Pampita tras distanciarse de Pedraza. Luego de que la relación entre el productor y la ex de Benjamín Vicuña no prosperara, él regresó con Lucía en abril de ese mismo año.

A pesar de las idas y vueltas, hoy Nacho y la modelo se muestran felices en Nueva York.

