Nacho tuvo que decidir entre La Tora y Alexis para que salga de la placa de nominados de Gran Hermano: "Voy a salvar a Lu"

Luego de convertirse en el nuevo líder de la semana en Gran Hermano, Nacho debió decidir a quién sacar de la placa de nominados entre Alexis, Agustín, Ariel y Lucila –más conocida como La Tora- para darle la oportunidad de seguir en juego, al menos hasta la próxima gala.

Y luego de descartar a Ariel y Agustín, el joven tuvo la difícil tarea de inclinarse por la mujer con la que comenzó un romance y se lo vio a puro mimos bajo las sábanas en varias oportunidades, o a su amigo y con quien entabló una gran amistad dentro de la casa.

En medio de la expectativa, Santiago del Moro le dio la palabra a Nacho quien develó el misterio: “Tengo una muy linda relación con los dos y los quiero mucho, pero hay alguien con quien tengo un poco más de vínculo y eso viene desde antes”, comenzó diciendo el hermanito.

“Eso no le quita mérito a la otra persona ni nada, pero por corazón y sobre todo basándome en algo que no quiero que vuelva a pasar, que fue una decisión que también dependía de mí, la voy a salvar a Lu para que no pase como la otra vez”, agregó. A lo que Alexis se agarró la cara y expresó, divertido: “Uy, Nacho”.

De esta manera, el próximo lunes, el público deberá elegir a quien sacar del programa entre Alexis, Agustín y Ariel.

¿Quién será el próximo en abandonar la casa de Gran Hermano 2022?

CAMILA DISPARÓ CONTRA LA TORA EN SU PRIMERA VOTACIÓN EN GRAN HERMANO

Emocionada por ser la primera vez que vota dentro de la casa de Gran Hermano 2022 tras convertirse en una de las nuevas participantes en ingresar al reality de Telefe junto con Ariel, Camila sorprendió al apuntar sin filtro contra con Lucila, más conocida como La Tora.

“A la primera persona que voy a votar es a Lucila. No porque me caiga mal, pero siento como que hay un poco de envidia, mismo en los gestos, como que intenta copiarme”, comenzó diciendo la hermanita.

“No sé, yo lo veo así. Ojo de loca no se equivoca. También sé que va por mí”, agregó, dejando en claro su poca afinidad con su compañera, quien había ingresado recientemente en el repechaje con otros exconcursantes que habían sido eliminados.

