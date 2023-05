Nacha Guevara apuntó fuerte contra Susana Giménez: "Ella no es una estrella internacional"

La grieta política hizo que Nacha Guevara (82) confrontara fuerte con Susana Giménez con unas declaraciones por demás polémicas, en las que repudió los ácidos comentarios que la diva hace respecto de la coyuntura argentina.

"Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta", afirmó Nacha en una entrevista con Marcelo Polino.

El reproche de la actriz que promociona su espectáculo, Nacha en pijama, fue por el hecho de que Susana se radicó en Uruguay: "A Susana la veo muy poco porque está perdida allá por las estepas".

Más sobre este tema Nacha Guevara regresa a calle Corrientes con su hijo y su ex marido

"Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón... Que haga lo que quiera", continuó, Clotilde Acosta, quien fuera candidata testimonial en 2009 por el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires.

Por eso, Nacha Guevara fue enfática en su cuestionamiento a Susana Giménez: "No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto".

EL EXILIO DE NACHA GUEVARA Y LA MILLONARIA INDEMNIZACIÓN QUE COBRÓ DEL ESTADO

La reflexión de Nacha Guevara sobre las opiniones políticas de Susana Giménez con las que no concuerda se dan luego de que la artista cobre una millonaria indemnización por parte del Estado Argentino.

Es que a principios de abril Clotilde Acosta fue beneficiada casi 12 millones de pesos como compensación por haber tenido que irse del país desde el 3 de enero de 1976, en pleno gobierno democrático de Isabel Martínez de Perón, hasta el 28 de octubre de 1983 cuando Raúl Alfonsín ya había ganado las elecciones.