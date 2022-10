Murió Velia Oliva, la mamá de los hermanos Moura

Velia Oliva de Moura, mamá de falleció hoy a los 96 años de edad, según confirmaron los músicos platenses desde las redes oficiales de Virus. , mamá de Federico, Julio y Marcelo Moura , según confirmaron los músicos platenses desde las redes oficiales de Virus.

"Hoy se fue mamá. Ella nos hizo escuchar los primeros sonidos, los primeros tonos y los primeros acordes. Fueron magia que llevamos toda la vida. Ahora ella estará en todas y cada una de nuestras canciones. Así será, así debe ser y así lo haremos", la despidieron Julio y Marcelo, junto a un video de su madre desplegando su talento en el piano en la intimidad del hogar familiar.

Velia, quien perdió a su hijo Federico en 1988, fue también la madre de Jorge Horacio Moura, un militante de la Juventud Guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) detenido y desaparecido por la última dictadura cívico-militar.

"Hoy me tocó despedir a la mujer más maravillosa que he conocido, me quedé sin palabras, solo puedo decirte: "gracias por tanto", el cielo te espera mientras yo te lloro. Gracias a todos por su cariño que es tan necesario para Julio y para mi en este momento tan triste", escribió luego el menor de los hermanos.