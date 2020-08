Murió un nene de 5 años tras consumir dióxido de cloro, la falsa "cura contra el coronavirus" de Viviana Canosa: "Es muy lamentable"

La muerte de un nene de 5 años en Neuquén tras tomar dióxido de cloro, el tóxico que consumió Viviana Canosa en su ciclo Nada personal y que le valió una ola de críticas, hizo que la viceministra de salud Carla Vizzotti se lamente en Intratables por el hecho.

El dióxido de cloro es un potente y tóxico blanqueador al que le atribuyeron erróneamente propiedades curativas y preventivas. Una serie de noticias falsas y videos virales lo llamaron la “cura para el coronavirus” y, según las investigaciones sobre el caso en Neuquén, los padres del nene habrían hecho que lo ingiera.

“¿Cómo tomás cuando un comunicador social toma dióxido de cloro en público? Bueno, no sabemos si era dióxido de cloro lo que tomó Viviana Canosa. ¿Qué te pasa a vos con todo el trabajo que llevás día a día cuando ves que alguien livianamente toma dióxido de cloro, supuestamente, en público? ¿Qué podés decir para que la gente sepa que no es bueno?”, le pregunto Ernestina Pais a la viceministra, que es infectóloga y especialista en enfermedades inmunoprevenibles.

“En esta situación donde la gente está asustada, alguien que puede ser referente para un montón de personas, puede pensar que es lo mejor para, inclusive darle a alguien que quiere mucho como su hijo, y generar complicaciones”, señaló la médica. “Se puede dar alguna molestia hasta trastornos hematológicos, carviovasculares y renales que pueden llevar a la muerte”, remarcó.

“Es muy lamentable que tenga que pasar esto. En Jujuy hubo varios intoxicados y hay un fallecido por la ingesta de dióxido de cloro. Yo recién hablé con la ministra de Neuquén y así lo refirieron los familiares y se está investigando”, agregó la funcionaria, que además contó que por este caso el Ministerio de Salud volvió a emitir un comunicado desautorizando el consumo del compuesto.

En el ciclo de América la viceministra enfatizó por qué la gente no debe ingerirlo: “No lo tienen que hacer porque no hay ninguna evidencia de que tenga utilidad y lo segundo es porque puede generar estos trastornos hematológicos, cardiológicos y renales. El dióxido de cloro es un derivado de la lavandina y no está aprobado por nadie. No tiene ninguna indicación medica y, además, si alguien lo consume en su casa puede tomar una dosis que es tóxica o incluso letal”, finalizó.