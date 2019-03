El sábado por la noche murió Franco Macri, a los 88 años. El empresario y padre del presidente de la Nación, Mauricio Macri, se encontraba en su casa de Barrio Parque y luchaba contra varios problemas de salud desde hacía meses. La noticia fue confirmada por Presidencia de la Nación.

Al mediodía, el mandatario había viajado junto a su esposa, Juliana Awada, y la hija del matrimonio, Antonia, a San Martín de los Andes por el fin de semana de carnaval. Según informaron fuentes de la Casa Rosada, el presidente está regresando desde la Patagonia.

Franco Macri nació el 15 de abril de 1930, en Roma, en el barrio del Lazio. Verdadero selfmade man, el patriarca llegó a la Argentina el 6 de enero de 1949, a los 19 años, junto a sus hermanos, Tonino, de 14, y María Pía, sin hablar una palabra de castellano y sin dinero. Empleado como asistente de un ingeniero italiano, con el tiempo logró construir una de las fortunas más grandes del país. En 1951, a apenas dos años de su llegada al puerto de Buenos Aires, fundó la constructora que se convertiría en Sideco Americana. En la década del '70, consolidó su poder económico.

En un viaje por trabajo a Tandil, conoció a Alicia Blanco Villegas, su primera esposa. "Éramos el llanto de la mayoría de las madres. Hacíamos honor a nuestra fama de donjuanes y para nada éramos candidatos deseables para maridos, lo que a nosotros nos parecía muy bien", confesó Franco, en su autobiografía. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Mauricio, Sandra, Gianfranco y Mariano. Finalmente, en 1980 la pareja se separó.

Playboy incansable, el empresario estuvo casado con la psicóloga Cristina Cressier los siguientes cinco años. Fruto de esa unión nació Florencia. Luego, Franco mantuvo largas relaciones con Clara Bordeu, de 1985 a 1989, con Evangelina Bompaola, de 1989 a 1997, con Flavia Palmiero de 1997 a 2000. Su última pareja de carácter público fue la joven Nuria Quintela. "Un hombre, sin una mujer al lado, no es nada. Hoy estoy solo y no me siento pleno", dijo el magnate en febrero de 2009, según consignó Clarín.