Mundial Qatar 2022: Rodrigo de Paul se puso firme con el Pollo Álvarez

El Pollo Álvarez entrevistó a Rodrigo de Paul en Qatar para Nosotros a la Mañana luego del partido victorioso de la Selección argentina contra Polonia, con el que se clasificó a octavos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2022.

“Rodri un segundito, se pateó, jugó lindo Argentina y ahora hay que seguir con más paz, con más calma”, le dijo conductor y el futbolista le respondió: “Sí, ahora puedo descansar dos días y ya el sábado jugamos de vuelta”.

“Pero bueno, tenemos mucha ilusión por cómo hemos empezado la Copa del Mundo. Creo que tiene mucho valor por como la terminamos, primeros, jugando un gran fútbol y tenemos muchas ganas de seguir por este camino”, agregó De Paul.

"Yo no voy a dejar de correr, no voy a dejar de mostrarme, de ser una opción para mis compañeros". G-plus

“Te veo matado, ¿cuánto te dio el chip?”, le dijo con humor el Pollo y la pareja de Tini Stoessel respondió: “Pero eso no lo voy a negociar nunca, las cosas pueden salir mejor o peor”.

“Yo no voy a dejar de correr, no voy a dejar de mostrarme, de ser una opción para mis compañeros, eso es lo que me trajo hasta acá y así va a seguir”, sentenció orgulloso Rodrigo.

Más sobre este tema La romántica declaración de amor de Tini Stoessel a Rodrigo de Paul tras el triunfo de Argentina en Qatar

LA REACCIÓN DE RODRIGO DE PAUL POR LA NOTA QUE EL POLLO ÁLVAREZ LE HIZO A SUS PADRES

Rodrigo de Paul se mostró sorprendido con la nota que el Pollo Álvarez le hizo a sus padres en su cobertura periodística del Mundial desde Qatar.

“¿Le hiciste una nota a mi vieja?”, le preguntó el futbolista y el conductor le respondió: “A tu vieja, sí, divina. Conocí a papá y a mamá, a todos”.

“Qué raro, bolu... Porque les da vergüenza”, dijo entonces De Paul y Álvarez le confesó en plena nota que se quedó encantado con ellos: “Divinos”.