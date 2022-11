Mundial Qatar 2022: Kun Agüero destrozó a la AFA por no dejarlo estar con la Selección Argentina

Kun Agüero viajó al Mundial Qatar 2022. Cuando quiso estar presente en la concentración de la Selección Argentina para alentar a sus excompañeros, le impidieron el paso.

Muy enojado por esta situación, el exdelantero de la Selección hizo un tremendo descargo. Y destrozó a la AFA, luego de que le explicaran que no podía pasar porque no tenía el carnet que emite este ente rector.

"Me da bronca que otros, que llegan el mismo día del viaje, de repente estén ahí. Y vos decís '¿cómo? Si acaba de llegar, ¿le hiciste la credencial en 5 horas? Y a mí en 5 días, supuestamente...", expresó, re enojado, en Twitch.

QUÉ DECÍA EL MENSAJE QUE KUN AGUERO LE MANDÓ FURIOSO A LA AFA

Acto seguido, el exfutbolista reveló que se puso en contacto con la AFA para quejarse por lo sucedido.

"Yo les mandé un mensaje, bien, y les dije 'si no quieren que vaya, está todo bien... pero que me lo digan en la cara, que me digan 'no vengas'. Quiero saber por qué no quieren que vaya. Capaz no les gustó alguna vez que yo opiné de algo, no me acuerdo. Es medio raro todo...".

"Ya está, es tarde, quise verlos antes, pero bueno, nada, cosas que pasan. Las cosas, medio raro, extraño, porque siempre me porté bien y si había algo que no me gustaba se los decía. Capaz que hay gente que no le gusta que le digan las cosas malas. Ahí todo es medio raro y cada uno se hace el picante y nadie es picante. Ya va a haber tiempo para que las cosas estén mejor, supongo".

"Si quieren que me escriban y digan lo que quieran porque estoy esperando que alguien de ahí me llame y me diga algo. Y lo digo, de la AFA. Parece que esto es un laberinto, que me están gambeteando de un lado para el otro”, cerró haciendo hincapié en que fue al Mundial por FIFA y que las entradas las pagó, no se las dieron de canje.