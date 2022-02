Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri, cantó por primera vez en un escenario en Nueva York.

Muna Pauls, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, hace algunos días aterrizó en Nueva York junto a su papá para formar parte de Go Broadway.

El programa intensivo de formación para artistas culminó con la presentación de Muna y sus compañeros en el Consulado Argentino.

Por primera vez, la joven artista se subió a un escenario de Nueva York e interpretó con sus amigos y colegas dos canciones, Hi New York y Magic to do.

CÓMO FUE LA PRESENTACIÓN DE MUNA PAULS EN NUEVA YORK

"La presentación duró 45 minutos. Los artistas hicieron un par de temas de teatro musical que aprendieron durante el curso y un número grupal. Para muchos, fue la primera vez pisando un escenario en Nueva York", contó Valentina Berger, directora de Go Broadway.