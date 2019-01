La mujer de La Mole Moli denunció al exboxeador por violencia de género: quedó imputado por lesiones y amenazas calificadas

Pasó el tiempo de esplendor para La Mole Moli. El exboxeador que supo brillar arriba del ring e incluso se consagró ganador de Bailando 2010, fue denunciado por Marta Graciela Galiano, más conocida como la Negra Moli. El Polo de la Mujer de la localidad cordobesa de Villa del Rosario informó que la mujer llegó “muy golpeada” este jueves y que el cordobés quedó imputado por “la supuesta comisión de los delitos de lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas”.

De acuerdo a fuentes policiales, las agresiones venían desde hace tiempo por eso se dispuso ponerle custodia policial a la víctima, con la que el exboxeador estaba casado desde hace 30 años, y le prohibieron el contacto con la víctima y el acercamiento a su domicilio a menos de 300 metros.

La Policía Judicial le realizó a la mujer estudios para determinar la entidad, cantidad y antigüedad de las lesiones que tiene y recibirá asistencia psicológica, según detalló El Doce.

El hecho reflota declaraciones que dio La Mole Moli en junio de 2010, en el programa de Viviana Canosa, donde confesaba que había agredido físicamente a La Negra: "Yo le levanté la mano a mi mujer cuando todavía no era boxeador. Pero ya dejé todo eso y hoy en día quiero darle tranquilidad", decía.

"Después de hacer eso, uno se levanta y ve que todo está hecho bosta y dice: la p... madre, me cago. La negra nunca lo contó y jamás me denunció, pero se me fue y yo la fui a buscar enseguida. Siempre le pedí perdón a ella", contaba. "Paré y me di cuenta de que esa no era mi vida y que quería que ella sea feliz. La Negra se olvidó, pero desde entonces yo siempre le pregunto si está bien y ella me contesta que excelente”, aseguraba, para terminar diciendo sobre los hechos de violencia doméstica que “por lo general no se hacen las denuncias de este tipo, pero muchas veces no se toman".