Los motivos de la crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul que involucra a la China Suárez

Aunque las fotos de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul pusieron en imágenes el rumor de romance que estaba desde hacía varias semanas, parece que todo se habría enfriado al hacerse pública la noticia. Estefi Berardi aseguró que el nombre de la China Suárez hizo tambalear la incipiente relación.

“Yo tengo confirmadísimo que sí hubo algo entre Rodrigo y la China. No tengo las fechas, por eso no puedo hablar de infidelidad”, aseguró la panelista en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

“Cuando empezó con Tini, él ‘tiroteaba’ a la China, pero no eran novios. Uno puede conocer a diferentes personas. El tema es cuando se empieza a formalizar el tema con Tini, él corta con la China porque muere de amor por Tini”, señaló Estefi. “El tema es que no corta con Camila Homs”, apuntó, filosísimo Pampito, sobre la madre de los hijos del futbolista. “Hay mucha desprolijidad acá”, sentenció ella.

¿TINI STOESSEL, SEPARADA DE RODRIGO DE PAUL TRAS CONOCER QUE TUVO UN AFFAIRE CON LA CHINA SUÁREZ?

“Tini se enoja por la China y porque hay cosas que no le gustan y se nota que ciertas fechas tampoco le cierran”, detalló, en el ciclo de Carmen Barbieri.

Así Estefi citó una información que dio Luli Fernández en Socios del espectáculo. “Rodrigo de Paul dilató el viaje de Cami Homs una semana más y esa semana que él se tomó fue cuando la China fue a Madrid”, señaló.

“Yo no digo que se hayan visto, porque eso no me consta, pero Tini habrá dicho ‘¿justo estiraste los pasajes cuando esta piba estaba allá?’”, conjeturó Estefi. “Tini no lo está pasando bien porque no está acostumbrada a todo esto”, cerró.