La visita de Mimi Pons a Incorrectas hizo que Moria Casán recuerde el gran lazo que tenía Norma Pons con Sofía Gala. La conductora terminó llorando al recordar la escandalosa pelea que tuvo con su hija en 2013 y le agradeció a la exvedette por como “tu hermana también fue mamá de mi hija” en aquellos momentos.

“Te quiero agradecer en su nombre, y yo se lo agradecí a ella. Cuando yo tuve un problema con mi hija, todos tenemos subidas y bajadas, y estábamos trabajando en C5N en Malas muchachas. Sofía estaba con problemitas de adicción y yo tenía a la nena desde hacía dos días. Teníamos que grabar y ella no venía. Habían ido a buscarla, tocaban timbre, llamaban por teléfono y no sabían en dónde estaba”, empezó recordando Moria, con los ojos vidriosos.

"Eso para mi hija fue una gran vergüenza porque quedó muy expuesta en un momento de vulnerabilidad, de estar con adicciones. Le dio mucha vergüenza y se puso peor, lo cual hizo que estuviéramos separadas durante un tiempo grande". G-plus

“Hice un móvil con El Diario de Mariana y empece a decir ‘pueden buscarla a Sofía, estoy desesperada, tengo a la nena’. Pero no era por la nena, era ‘¿en dónde está?’. Obviamente llegó tarde, me agarró un ataque ahí, filmaron todo, le dije que se fuera, que pierda su contrato. Eso para mi hija fue una gran vergüenza porque quedó muy expuesta en un momento de vulnerabilidad, de estar con adicciones. Le dio mucha vergüenza y se puso peor, lo cual hizo que estuviéramos separadas durante un tiempo grande”, relató Moria, sensibilizada.

"Norma fue la única que un día dando una nota dijo ‘no la traten mal a Sofía’ porque había muchos que no por seguirme el tranco a mí, muchos la bardeaban mucho, la castigaban mal y yo yo estaba tan enojada que no me daba cuenta". G-plus

“Norma fue la única que un día dando una nota dijo ‘no la traten mal a Sofía’ porque había muchos que no por seguirme el tranco a mí, muchos la bardeaban mucho, la castigaban mal y yo yo estaba tan enojada que no me daba cuenta. Norma me decía ‘respeten a esta niña, Moria me parece que estuviste mal con tu hija’. Me retó. Después nos amigamos y tuvo mucho que ver tu hermana en la defensa de ella. En ese momento su mamá la engañó, para ella fui una traicionera, la saqué del mapa y la avergoncé aún más. Por supuesto que le pedí perdón a ella, pero tu hermana también fue mamá de mi hija”, aseguró Moria con la voz quebrada.

"En aquel momento lo pasó mal. No me lo perdonó y yo la expuse demasiado. Pero tal vez si no la hubiera expuesto demasiado, ella no salía". G-plus

En ese momento Mimi Pons aseguró lo buena madre que Moria. “¡Cómo no voy a tener locura por mi hija! Pero en aquel momento lo pasó mal. No me lo perdonó y yo la expuse demasiado. Pero tal vez si no la hubiera expuesto demasiado, ella no salía”, afirmó.

También la diva recordó cómo fue su reconciliación con Sofía: “Un día me llamó para decirme ‘decidí cuidarme, decidí hacer cosas por mí’. Y mirá lo que es la vida. El 3 de diciembre que nace mi nieto Dante, que le mando un beso a su papá que lo quiero mucho y que aunque se ha separado de mi hija me dio a Dante, el mismo día del nacimiento de mi nieto a los 15 minutos viene el señor de Narcóticos Anónimos (NA) entregándome una medallita, un símbolo, para decirme que estaba totalmente limpia”, expresó, a corazón abierto.

Sin embargo, Moria terminó desbordada por la emoción: “Te agradezco Mimi que tu hermana haya sido la mamá de mi hija en ese momento en el que Sofía estaba por parir… Ay, ahora necesito ir a un corte para seguir llorando un ratito más. Muy fuerte este programa”, ´pidió, a flor de piel. Unos minutos después, ya repuesta, se descargó: “Hoy ha sido un programa con tanta verdad. A veces parece que a la tele, el famoso electrodoméstico, no le pasa nada y hay veces en las que le pasa de todo. Sobre todo cuando hay mucha verdad”, finalizó Moria Casán, en una tarde a pura emoción.