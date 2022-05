Moria Casán reaccionó ante la posibilidad de que Andrea Rincón la represente en ATAV 2 tras su pelea

Se supo quiénes serán los actores que se incorporarán a la segunda temporada de ATAV. Y al confirmarse que Andréa Rincón será parte, muchos se preguntan por qué representará a Moria Casán en la novela.

En la nueva edición de la historia de eltrece, tanto Moria como Susana Giménez, dos referentes del teatro de revista, tendrán su merecido protagonismo.

Sin embargo, no serán ellas quien actúen en la novela. En el caso de Moria, sería interpretada por Andrea, con quien protagonizó una fuerte pelea años atrás.

En este contexto, la One reaccionó con firmeza ante la posibilidad de que Rincón la represente.

MORIA CASÁN REACCIONÓ ANTE LA POSIBILIDAD DE QUE ANDREA RINCÓN SE PONGA EN SU PIEL EN ATAV 2

En primer lugar, Moria admitió que no la ve fisicamente parecida a ella.

"Yo no la veo parecida, pero si la gente la ve parecida... Y si es una morocha que tiene gracia y salero lo podrá hacer...".

"Todo el que me haga a mí, bien, mal o regular, me honra porque quiere decir que me están haciendo estando viva. ¡Me impresiona mi fama!", dijo en diálogo con la revista Pronto.

Y, re buena onda, la elogió como actriz.

"La veo muy bien porque todo el mundo desde que empezó en un reality le ha dicho que era parecida a mí. Y creo que está teniendo buenos pasos como actriz", cerró, amorosa.