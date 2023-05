Moria Casán piropeó a Mauro Icardi y lanzó picantísimas frases sobre Wanda Nara: "El chico tiene ganas de otras experiencias"

En una nota con LAM habló Moria Casán de su vuelta a la televisión como jurado de Bailando 2023 y allí sorprendió contando que Mauro Icardi le parece atractivo y lanzó unas filosas frases sobre el matrimonio con Wanda Nara.

“Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante”, aseguró la diva. “Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien”, lanzó, con doble sentido.

“¿Decís que twittea marcando ‘esta mujer es mía’?”, indagó el cronista del ciclo de Ángel de Brito. “¡No! Me parece que para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho”, arrojó, picante.

"´Para Mauro Icardi cualquier agujero es poncho. Él es un seductor". G-plus

MORIA CASÁN CONFESÓ QUE MAURO ICARDI LE PARECE “UNA BOMBA”

“Es un chico joven y se casó con esta mujer que está divina, es una reina, le construyó ese hogar glorioso, pero el chico debe tener ganas de otras experiencias”, deslizó, sobre la relación del jugador con la conductora de MasterChef.

Más sobre este tema "Me hiciste daño": el enigmático posteo de Wanda Nara que Mauro Icardi respondió al instante

“Debe estar muerto de amor por ella, pero me parece, por lo que uno percibe, que es un seductor”, lo elogió, mientras terminaba despachándose contra Wanda.

Más sobre este tema Wanda Nara mostró el emotivo reencuentro con Mauro Icardi y sus hijas en Estambul

“A Wanda la propuse para el jurado del Bailando. Es bárbara para todo, lo único es que yo la haría ir al foniatra”, lanzó. “Yo con las voces finitas… ¡Foniatra, amores!”, concluyó.