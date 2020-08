Moria Casán opinó de los audios de Vicky Xipolitakis pidiendo canje a un almacén: "Se han reído; yo no veo nada malo"

La semana pasada, Vicky Xipolitakis se convirtió en noticia tras la difusión de insólitos audios en los que pidió por mensaje privado de Instagram canje a un almacén. También le envió mensajes a una verdulería, una joyería, una mueblería y a una casa de sahumerios.

"Queso untable, yogurt, leche, caldito para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces, fideitos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite, azúcar. Algunas cositas así, yo te tiré algo, tratemos de hacer lo mejor que podamos", dijo La Griega en uno de los audios que pasaron en LAM, generando ruido con su lista, a la que le sumó un "champagne, pilas y La gotita".

"Vicky tiene su vida, es Vickylandia. Ella vive en una burbuja, en su piso con Salvador... Ella no tiene ningún problema económico, los padres siempre le han dado de todo y tienen una muy buena posición". G-plus

Como si si lista fuera breve, la exvedette agregó: "Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso rallado, juguitos, porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, yo te estoy pasando muy poquitas cosas. Algo abundante, que no quede poquito".

"Ella es una chica que vende y se ofrece para tener cosas y está bien. No lo veo mal. Todo el mundo se ha reído, ha provocado un rato de diversión". G-plus

Como era de esperar, muchos bancaron la actitud instagramer de Vicky, otros se burlando y otros la cuestionaron con dureza.

Cercana a Xipolitakis, Moria Casán no dudó en salir a respaldarla en nota con Los Ángeles de la Mañana: "Yo soy como familia de la familia Xipolitakis y me cuesta (opinar). Vicky tiene su vida, es Vickylandia. Ella vive en una burbuja, en su piso con Salvador... Ella no tiene ningún problema económico, los padres siempre le han dado de todo y tienen una muy buena posición. Ella es una chica que vende y se ofrece para tener cosas y está bien. No lo veo malo. Todo el mundo se ha reído, ha provocado un rato de diversión".