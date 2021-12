Moria Casán, muy fuerte contra Wanda Nara por su publicidad para una serie: "En eso también te gané, y sin chorear"

En los últimos días, la plataforma Netflix lanzó una de sus conocidas estrategias para promocionar su serie Emily in Paris apelando a la figura de Wanda Nara, y Moria Casán le recordó a la mediática que le cayó ese contrato gracias a su escándalo con la China Suárez y Mauro Icardi.

En su perfil de Instagram, Wanda Nara compartió un video en el que se la ve recorriendo Paris en plan de promoción de la serie ya mencionada. “Cuando haga el casting de la Wanda francesa no sé de qué me voy a disfrazar porque Wanda hay una sola, pero ella es la Emily argentina”, escribió.

Desde su ciclo de El Nueve, Moria Casán apuntó directamente contra la mediática, aduciendo que ella lo hizo primero cuando concluyó su recordado escándalo en Paraguay, por el que tuvo que cumplir un tiempo detenida en ese país.

Más sobre este tema En Las Vegas, Moria Casán recordó cuando estuvo presa en Paraguay: "¡Guarda con las joyas, mi amor!"

MORIA CHICANEÓ A WANDA NARA POR SU NUEVA PUBLICIDAD

"Wandita querida de mi vida: llegaste a Netflix porque tu marido te fue infiel, Mauro se manda una cag… más y te nominan al Premio Nobel ", dijo la lengua karateka de La One en Moria es Moria.

“Y quiero decir que antes de la señora Wanda, disruptiva como siempre, y me pongo todas las cucardas de las vanguardias existentes, cuando salí del "Terere country", besos a todos los paraguayos, por una joya absolutamente berreta que nunca me chorié”, dijo Moria, a modo de introducción.

“Cuando salgo, como soy una reina estupenda me vine en avión privado, y recibo un llamado de Netflix, que quería contratarme para la publicidad de Orange is the new black, que es la famosa serie norteamericana de presas”, agregó.

Más sobre este tema Moria Casán, polémica al hablar de Susana Giménez: "Argenzuela oxigenada, nunca fuimos amigas"

“Así que hice toda la publicidad vestida de color naraja, igual que todas las presas, para Latinoamérica y rompió todo. Así que, mamita, en eso también te gané yo y sin chorear, mi amor”, concluyó Moria Casán en un mensaje directo a Wanda Nara.