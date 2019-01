Fueron muchas las figuras que sintieron la ausencia de Moria Casán como jurado de Bailando 2018. Y si bien la conductora de Incorrectas se había mostrado muy firme con su decisión de no ser parte del certamen, sus últimas declaraciones sorprendieron a todos.

"Con De Brito no somos tan amigos pero lo adoro y nos queremos mucho, Polino es mi amigo desde hace más tiempo y a Nacha Guevara la amo. Si ellos me quieren como jurado, lo puedo llegar a pensar". G-plus

"Marcelo Polino te quiere como jurado", lanzó Santiago Riva Roy en la nota que le hizo a la diva para Los Ángeles de la Mañana. Fue allí que Moria no descartó la posibilidad de regresar al programa: "Qué se yo, lo puedo llegar a pensar".

"Si te llama Marcelo Tinelli...", insistió el cronista. A lo que la entrevista intervino: "Ah, Marcelo no lo sé. Pero si me lo piden ellos... qué se yo, son mis amigos. Mirá, con Ángel de Brito no somos tan amigos pero lo adoro y nos queremos mucho, Polino es mi amigo desde hace más tiempo y a Nacha Guevara la amo. Si ellos me quieren...", cerró, dejando en claro que la silla de la próxima edición podría tener su nombre y apellido.

¿Estará Moria Casán en el Súper Bailando 2019?