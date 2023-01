Moria Casán arremetió contra una mujer que la criticó por su cuerpo: "Tapate vos, imbécil"

Se conoce como edadismo, o ageism, a la discriminación contra personas o grupos por motivo de edad, y nada menos que Moria Casán podía salir al cruce de una mujer en Twitter que se burló de ella por sus fotos en bikini en Mar del Plata. ¡Y la diva prendió el ventilador!

“Tápese, señora Moria Casán. Ubíquese como lo que es, una mujer mayor”, puso una usuaria de Twitter, junto a unos emojis vomitando y una fotografía de la animadora, que fue súper criticada en la red social por meterse con la actriz y terminó siendo bloqueada.

Fiel a su estilo, La One apareció para cruzarla. “Me amo. Tapate vos, imbécil que gastás una picture en mí”, lanzó.

LA FILOSA RESPUESTA DE MORIA CASÁN POR LAS REACCIONES POR SUS FOTOS EN BIKINI

“¿Cómo anda el ‘mediopelezco’ outlet que va por la colectora y que no se sabe que es, pero igual los bancamos, pobres? ¿Cómo van los que vampirizan, los pulpitos, los crotitos? ¿Todo divino?”, dijo en un video que ella misma grabó para Instagram, justo antes de comenzar una función de Brujas.

“¿Así que me están cuestionando? Los conozco a todos. ¡Qué tupé cuestionarme! Son tan abajo y al mismo tiempo tan arriba, que igual me dan ternura. Los conozco tanto a todos, me han sobado todos, me han ‘felpudeado’ la pussy, ¿y ahora resulta que me cuestionan?”, señaló, picante.

“¡Que asco! Pero en el fondo me dan una ternurita, una penita. Yo feliz con mi suceso de 32 años. Los quiero igual. Bye!”, concluyó, mientras afirmaba que lo suyo era “la revolución de la verdadera libertad”.

Foto: Twitter