Morena Rial, separada de Enrique Sánchez: "No nos hablamos más; siempre respeté al padre de mi hijo"

Sus seguidores se sorprendieron al ver que de un día para otro Morena Rial (19) había eliminado todas sus fotos con Enrique Sánchez. Además, la joven había publicado unos llamativos mensajes. Finalmente, la hija de Jorge Rial confirmó la separación.

"No nos hablamos más con Enrique, él era mi amigo”, comenzó restándole importancia a la relación con el cordobés, en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com. Luego, lanzó un singular mensaje para su expareja, Facundo Ambrosioni, a quien denunció por violencia de género.

“Está todo bien con Enrique, pero nunca fuimos pareja y siempre respeté al padre de mi hijo (Francesco, de 5 meses) en ese sentido. Él era mi amigo y no pasó más nada que eso", aseguró More, quien se retrató en repetidas oportunidades con Sánchez a puro mimo y con quien incluso dieron una nota conjunta a la revista Pronto.

"¿Y qué pasó? Nada, le demostré mucho, se agrandó y creyó que estaría toda la vida detrás suyo", reza una de las publicaciones de la joven en su Instagram. "Se murió una plantita de tanto que le daba agua. Y entendí que dar de más, aunque sea algo bueno, no siempre es lo adecuado. No hay mal que dure 100 años, ni pena que una amiga no cure", agregó en otra historia.