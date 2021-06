Morena Rial mostró su reciente retoque estético en los labios: "Tengo un moretón porque me inyecté la boca"

Luego de pasar unos días en Buenos Aires y reencontrarse con su padre, Jorge Rial, Morena volvió a Córdoba, provincia en la que actualmente está viviendo con su pequeño hijo, Francesco.

Activa en las redes sociales, la joven interactuó con sus seguidores de Instagram y respondió todo tipo de preguntas: aclaró que está soltera, tras ser vinculada con Yao Cabrera, y aseguró que la relación con Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo, transita por un armonioso momento.

Lejos del plano sentimental, Morena leyó una pregunta sobre su reciente retoque estético en los labios, y no dudó en responderla. "¿Qué te pasó en el labio? Se ve morado", le consultó un fanático. Y More le dio detalles: "Tengo un moretón acá (se toca el labio), y otro acá, porque me inyecté la boca. No me duele, ni nada, solo se me hizo un moretón".

No es la primera vez que More se aplica ácido hialurónico en sus labios. Sin embargo, ante los pequeños hematomas que advirtió un seguidor en Instagram, volvió a contarlo en sus redes.