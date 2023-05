Morena Rial eligió un tema de La Joaqui para mandar una misteriosa dedicatoria: "Vos mi amor"

Este miércoles a la tarde, Morena Rial compartió un video en el que se mostró enojada. “Dios mío. Yo me pregunto hasta cuándo van a seguir hablando tantas pelotud…”, se la escuchó decir. Sin embargo, horas después posteó otro video en la que se la ve distendida mientras baila y canta un tema de La Joaqui.

"Vos mi amor", escribió More junto a dos emojis con corazoncitos. El tema que eligió es Amanecemos, de La Joaqui y Alan Gómez.

Las reacciones al posteo no se hicieron esperar y la duda que surgió es a quién estaba dirigido ese mensaje de la hija de Jorge Rial.

Más sobre este tema Morena Rial acusó a Facundo Ambrosioni de maltratar al hijo: "Francesco le tiene miedo"

QUÉ DICE LA CANCIÓN DE LA JOAQUI QUE ELIGIÓ MORE RIAL

Amanecemos, de La Joaqui y Alan Gómez

Vos, mi amor

Sé que ahora estás en otra

Igual te como la boca

Si es prohibido mejor

Porque yo

Dejo hasta a mi marido

Si vos dejas a tu esposa

Vamo' a darno' calor

Vamos a desconocernos

Pa' volverno' a conocer

Que nadie se entere

Encontrémono' en el hotel

Pensando en tu cara

Mientras se lo hago a él

Agendé como "Mecánico"

Su número de cel

Y a veces soy bien mentirosa

Sé que está heavy la cosa

Por la noche me destroza

Amanecemo' bebiendo

Garchando to' los día'

Me la pone caliente

Pa' que no sea tan fría

Yo sé que estoy mal

Pero esa no es mi amiga

Y si tenés vergüenza

Tomo la iniciativa

Nunca me había moja'o

Como cuando vos me diste

Si te veo con ella

Mi corazón está triste

Mando to' al carajo

Por pasar juntos un finde

Te la como entera

Como chocolate Kinder

Pensando en vos

Aunque a veces no te hablo

Nos miramo' fijo

Cuando está acabando

El olor de tu piel

Quedó instalado en mi cuarto

¿Cómo nos seguimo'

Queriendo después de tanto?

Por esa carita yo me banco el lío

Sé que estás con ella

Pero igual sos mío

Cuántas cosa', hemo' hecho hasta trío'

Mi amor, me arrodillo pa' sacarte el frio

Ya sabes, mi amor

Cuando dejes de tenerle miedo al éxito

Llámame, mentiroso

Amanecemo' bebiendo

Garchando to' los día'

Me la pone caliente

Pa' que no sea tan fría

Yo sé que estoy mal

Pero esa no es mi amiga

Y si tenés vergüenza

Tomo la iniciativa

¿Te sirve?

Alan Gomez y La Joaqui

Ovy On The Drums haciendo otra canción mal

Para que la escuchen las zorras

Y los infieles, vos sabés

QUÉ DIJO MORENA RIAL SOBRE EL INCENDIO EN UN HOTEL DE CÓRDOBA

Luego de las fuertes versiones que hablaron de un incendio en el hotel donde se alojó Morena Rial en Córdoba, donde se puso en duda su autoría en el hecho en el que debió intervenir la Policía, la joven rompió el silencio y dio su palabra.

“Yo dormí en el hotel y no hubo disturbios, no me peleé con nadie. Yo me fui a las 5 de la tarde del hotel, volví a las 9 de la noche y estaba este problema del incendio. Me pasan a otra habitación porque yo tenía dos”, dijo Morena.