Morena Rial definió picante su relación con Alejandro Cipolla en medio de rumores de romance

En medio de los conflictos con Jorge Rial, Morena Rial encontró un gran aliado en su abogado Alejandro Cipolla, con quien afronta rumores de romance.

En nota telefónica con Mañaníma (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine), la hija de conductor respondió con mucha picardía cómo es su vínculo íntimo con el letrado.

"¿Hubo un romance con Cipolla?", le preguntó sin vueltas Carmen Barbieri a Morena.

Más sobre este tema Así es el departamento que Luis Ventura le ofreció a Morena Rial si la desalojan: "No sé si le va a ser placentero"

En automático, Rial reaccionó con una risita y una picante respuesta: "No, con Ale, romance, romance, no. No es exactamente la palabra romance".

"Somos muy, muy compañeros. Yo lo amo a Cipolla. Nos llevamos muy bien y estamos muy bien así", agregó More.

Y finalizó el tema con una sugerente declaración: "No le cerramos las puertas".

Más sobre este tema Jorge Rial afirmó que le será difícil perdonar a su hija Morena: "Dijo cosas muy duras; es injusta"

MORENA RIAL REVELÓ LAS DOLOROSAS PREGUNTAS QUE LE HACE SU HIJO SOBRE JORGE

A casi tres meses de interrumpir explosivamente su relación con Jorge Rial, Morena Rial reveló las doloras preguntas que le hace su hijo, Francesco, sobre su abuelo.

"Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice '¿y mi Tata?'", comenzó diciendo More.

Y continuó: "Y yo le digo, 'Fran, no sé dónde está tu Tata'. Y él me dice 'ah, bueno. ¿No me quiere ver más?'".

"Yo no tengo drama de que Jorge lo vea. A mí nunca me llegó un mensaje diciendo '¿lo puedo buscar?'", aseveró Morena.