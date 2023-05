Morena Rial contó qué sintió Jorge tras despertar del infarto: "Me dijo que escuchaba la voz de mi hijo"

Desde Colombia, Morena Rial habló del estado de salud de su padre, Jorge Rial, quien sufrió un infarto, fue reanimado e intervenido de urgencia. Al conductor le hicieron un cateterismo y le colocaron un stent porque había una obstrucción.

Con visible angustia, la hija de Jorge Rial le contó a Ángel de Brito en LAM qué sintió su padre ni bien despertó del infarto: "Me dijo que escuchaba la voz de mi hijo, Fran".

MORENA RIAL CONTÓ QUÉ SINTIÓ JORGE TRAS SER REANIMADO DEL INFARTO

Ángel de Brito: -¿Pensaste que se moría?

Morena Rial: -Sí. Yo no quería subir al avión. Si me enteraba de algo, yo me moría.

Ángel: -Cuando Jorge empezó a hablar, ¿qué les dijo a ustedes?

Morena: -Nos dijo que nos quedáramos tranquilas, que él ya se sentía mejor. Que iba a salir adelante. Que estaba bien, que solo fue un susto.

Ángel: -¿Ya le pudieron hacer estudios para ver las secuelas?

Morena: -Él quedó bien. Se acuerda de todo, cómo fue y cuando vuelve del paro, también se acuerda.

Ángel: -¿Se acuerda de ese momento? ¿De la reanimación? ¿Cómo te la contó?

Morena: -Sí, se acuerda. A mí me dijo que escuchaba la voz de mi hijo. Con Fran se estuvieron mandando mensajes antes de que pase todo.

Ángel: -¿Hasta cuándo se tiene que quedar?

Morena: -No tenemos ni idea. Mi papá todavía está en terapia intensiva, con medicamentos todo el tiempo. Estamos viendo cómo lo podemos trasladar a la Argentina, porque en un avión de línea no podemos.