Si bien hoy Jorge Rial vive un tranquilo matrimonio con Romina Pereiro, sus dos relaciones anteriores fueron truculentas. Especialmente, sus rupturas amorosas. Aunque las cosas no terminaron bien con Mariana Antoniale, una de sus hijas, Morena, siguió teniendo contacto con ella.

More continuó charlando con Loly y ahora se muestra públicamente cada vez más cerca de ella. En diálogo con la revista Pronto, la joven contó por qué mantiene un vínculo incondicional con la ex de su papá: "A Mariana la amo, los problemas que haya tenido con mi papá... ¡son con mi papá! Conmigo siempre se portó de diez".

Sincera y tajante, no describió con el mismo cariño a la última ex de Jorge: "A la (Agustina) Kämpfer no la puedo ni ver".

Antes de cerrar con su reflexión, la mamá de Francesco Benicio no dudó en opinar sobre la esposa de su papá. ¿Quería que el conductor de Intrusos se casara con Romina? "Al principio no me copó mucho la idea. Lo veía a mi papá y pensaba que estaba para otra cosa. Después bueno, lo vi feliz y bienvenido sea eso", cerró sincera.