Sin dudas, el 2018 fue el más difícil en la relación de Jorge Rial y su hija Morena. La joven no solo se distanció del conductor de Intrusos, sino que lo enfrentó a través de las redes sociales, donde le dedicó polémicos mensajes.

El tiempo pasó y llegó la reconciliación definitiva con el nacimiento de Francesco Benicio (4 meses), el hijo de More y Facundo Ambrosioni.

Ahora, en medio de la escandalosa separación de Morena y Ambrosioni, el vínculo padre e hija se ha fortalecido aún más.

Así lo dejó claro ella a través de su cuenta de Instagram, donde le dedicó un tierno posteo a su papá: “Simplemente el mejor @jrial. Te amo papá”, escribió junto a una foto de ambos abrazándose.

Al anunciar su ruptura de Facundo, Morena había hecho un fuerte mea culpa en LAM sobre su pelea con Jorge: “Yo perdí a mi papá por defenderlo a él. Así es la gente, nunca la terminás de conocer”. Y en un momento Ángel de Brito le preguntó: “Cuando mirás para atrás ¿decís 'metí la pata con mi viejo'? Porque él te lo advirtió de la forma que pudo, que no fue la mejor y vos lo dijiste en su momento”. Entonces, More respondió: “En ese momento, no lo vi. Hoy sí me arrepiento totalmente. Digo ‘¿para qué? ¿para qué?’”.

Una hora después del posteo de More, Ambrosioni publicó una carta en Instagram sobre las denuncias de violencia que realizó su ex contra él y la situación de su hijo: “Quiero que mi hijo me sienta presente. Mi hijo no es un trofeo de guerra como lo están usando. ‘El interés superior del niño’ incluye al padre y la madre. Yo no intento seducir, no manipulo. Solo callo mientras se dicen miles de cosas de mí. Me siento acorralado”.

En otro fragmento de la publicación del futbolista se puede leer: “¿El hombre siempre es el violento? ¿La mujer nunca lo es? No es violento impedir o manipular a través del poder que no pueda ver a mi hijo. ¿Los acuerdos no se respetan? ¿Si lo respeto soy violento? ¿Si me alejo para que no me ataquen, abandono? Yo quiero que un Juez me reciba y me explique”.