More Rial trató de "berreta" a Pampito y él le respondió sin filtro: "Lo consideraría si me lo dijese una persona que se esforzó en la vida"

Sin pasar por alto el fuerte cruce que mantuvieron Pampito y Jorge Rial (luego de que el conductor confirmara su separación de Romina Pereiro), Morena tomó partido por su papá, hizo un fuerte descargo en las redes y el panelista no se lo dejó pasar.

"¡Berreta es tu rol de panelista! ¡Tuve que buscar en Google para saber quién sos! Besos", lanzó Morena Rial, a poco de que Pampito usara la misma palabra para catalogar el picante cara a cara de Rial con la Negra Vernaci del que se hicieron eco todos los medios.

Lejos de pasar por alto sus palabras, el panelista de Momento D recogió el guante y redobló la apuesta: “Si me lo dijese una persona que se esforzó, trabajó o estudió para conseguir algo en la vida, lo consideraría”.

¡Tremendo!

JORGE RIAL HABLÓ DE SU FUERTE CRUCE CON PAMPITO

Ni bien Pampito, panelista de Momento D, dio información sobre la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro, el exconductor de Intrusos (América) lo cruzó re enojado.

"Está todo bien, ahora cuando entra Pampito por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar", dijo Rial.

Y agregó: "Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen".

Más tranquilo, un día después el conductor de Sobredosis de TV (C5N) dialogó con sus seguidores a través de un live de Instagram. Y se refirió a su fuerte cruce con Pampito mediante una contundente reflexión.

" Es un poquito intenso ese chico, juega al periodismo y a veces se pone intenso. Pero ya está", sentenció.