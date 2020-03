More Rial reveló una íntima decisión sobre sus papás biológicos: "Mi meta es meterme en ese tema más adelante"

Mientras disfruta el día a día del crecimiento de Francesco Benicio (el 27 de marzo cumple su primer añito), el hijo que tiene con Facundo Ambrosioni, More Rial le dedica tiempo a contestar las inquietudes de sus seguidores donde comparte momentos dulces de su vida privada y sus deseos más profundos.

Entre la larga lista de preguntas que llegaron a su Instagram, More tocó un tema personal: "¿Sabés quiénes son tus padres de sangre?", quiso saber un usuario. A lo que la hija de Jorge Rial respondió: "No, no tengo ni idea de dónde y quiénes son. Cuando esté segura, voy a meterme de lleno en ese tema, ¡pero es algo que tengo como meta para más adelante!".

Además, Morena sentó postura respecto a su ideología sobre el aborto: "Me lo están preguntando mucho. Yo estoy a favor de las dos vidas. Obviamente respeto las decisiones de los demás, pero yo estoy a favor de las dos vidas", expresó, con un emoji de un corazoncito celeste.

Fotos: Capturas de Instagram Stories.