More Rial mostró una nueva ecografía de Francesco, su hijo en camino: "Hoy dejé que se me vea el pitito"

El 2018 fue un año de muchas emociones para Morena Rial (19). Y a pocas semanas de que llegue a su vida Francesco, el primer hijo que tendrá con Facundo Ambrosioni (19), la cantante comparte con sus seguidores su día a día de la dulce espera.



En medio de los saludos de cumpleaños que cosechó la futura mamá, More reposteó una postal que compartió Martina Palladino -la madrina de Francesco- con un divertido título: "Hola madrina, soy Francesco. Hoy dejé que se me vea el pitito", tituló. A lo que la hija de Jorge Rial comentó: "Jajaja, oh Dios".



El nombre de su hijo lo dio a conocer Morena, días atrás, en diálogo con la revista Gente: "Nuestro hijo se llamará Francesco Benicio", reveló la futura mamá que tiene fecha de parto prevista para el próximo 2 de abril.

Fotos: Capturas Instagram Stories.