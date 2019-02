Es un año lleno de emociones para Morena Rial (20). Mientras espera ansiosa la llegada de Francesco Benicio, el primer hijo que tendrá con Facundo Ambrosioni (19), la futura mamá se inspiró en su bebé en camino para componer Hello, baby, su primer single que marca su debut como cantante.

Feliz por el resultado de su canción, la hija de Jorge Rial presentó su flamante tema acompañada de su pareja, quien también aparece en el videoclip, tocando el piano.

Más sobre este tema Escuchá Hello Baby, la canción que More Rial le dedicó a su bebé: el videoclip con su novio

Y si bien Morena se mostró contenta con las repercusiones, no pasó por alto los mensajes ofensivos que recibió de los haters, por lo que optó por dedicarles unas líneas, en un posteo en Instagram: "Ayer (por el martes 12) finalmente salió mi nuevo tema dedicado a uno de los dos amores de mi vida, mi hijo Francesco. Estoy más que feliz por cómo quedo el video y porque el trabajo realizado valió la pena", comenzó diciendo en la publicación en la que se ven capturas de su clip.

"Gracias a cada uno de los que tiran buena onda y me apoyan. Y a los que me bardean o me tiran mala onda, gracias por enseñarme a no ser tan nefastos como ustedes y a no cagarme en la felicidad del otro. Sigan bardeando, que me hace más y más fuerte", agregó, firme.

"A los que me bardean o me tiran mala onda, gracias por enseñarme a no ser tan nefastos como ustedes. Sigan bardeando que me hace más y más fuerte". G-plus

Por último, Morena cerró su carta con unas dulces palabras hacia el padre de su hijo: "¡Aprovecho para agradecer al equipo que hay detrás de todo este video! Y por último, gracias mi amor por acompañarme en todo y siempre hacer todo para que esté bien y sea feliz, por apoyarme, darme lo mejor y ayudarme a que este sueño se haga posible. Te amo, amor de mi vida @facuambrosioniok #HelloBaby".