More Rial dio inéditos detalles sobre cómo es la tenencia compartida de su hijo con su ex: "No es 50 y 50"

Ya recuperada de sus múltiples cirugías estéticas, More Rial charló con sus seguidores sobre su vínculo con su ex, Facundo Ambrosinio, con quien tiene un hijo, Francesco Benicio.

A través de sus stories de Instagram, a la hija de Jorge Rial le preguntaron cómo se organiza con su expareja en la crianza de su nene. "¿La tenencia es 50 y 50?", le consultaron, ansiosos por saber si se dividen las tareas de forma igualitaria.

"La tenencia con el papá de mi hijo es compartida, pero solo se lo lleva los fines de semana. Ahora que yo estoy en Buenos Aires y que le tocaba pasar Año Nuevo con él, lo vino a buscar, se lo llevó y hasta que yo no vuelva a Córdoba no me lo puede dar. Es eso, no es que es un 50 y 50", aclaró More, tajante.

DULCE MENSAJE DE MORENA A JORGE RIAL

"Chin chin... Papá y abuelo excepcional, gracias por ser nuestro mejor premio y pilar".

"Los de afuera son de palo. Te amamos, Tata", le dijo More a Jorge en Instagram, muy dulce.