El debut de Mora Godoy en la pista del Súper Bailando terminó opacado por un bajo puntaje y una filoso ida y vuelta que tuvo con su rival histórica Laura Fidalgo. A pocas horas de volver al ciclo para la sentencia, la tanguera salió con los tapones de punta contra la integrante del BAR.

A esta altura de mi vida, no voy a tolerar bajo ningún punto de vista la falta de respeto, el ninguneo y la burla que tuvo Laura conmigo. La burla reiterada que viene de 2014 no la voy a permitir, no vengo acá para que me maltraten", lanzó furiosa en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs).

También Mora contó por qué hoy estaba más enojada en esta oportunidad que cuando ocurrió la pelea: "Es porque en la calle me dijeron ‘salí de ahí, no te merecés eso’. Y es verdad, yo no necesito eso. Vine acá a pasarla bien o si hay una discusión, que no sea con una persona que se agarra conmigo desde lo personal. Porque no atacó la coreografía, me atacó desde lo personal", siguió, enojadísima.

"En esta Argentina en la que las mujeres nos unimos, que una mujer venga a maltratar a otra, me parece que no da. ¿Eso enseña en sus escuelas, que cuando a una nena no le sale algo tiene que burlarse de esa manera? Me parece tremendo y tristísimo todo", finalizó Mora Godoy molesta.