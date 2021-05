Mora Godoy y Gustavo Sofovich se separaron tras dos años de una relación súper bajo perfil

A casi dos años de haberse puesto de novios y a uno de haber blanqueado su romance, Gustavo Sofovich y Mora Godoy se separaron. La información la dio el periodista Daniel Ambrosino, que además reveló los motivos que habría provocado la ruptura amorosa.

¿Qué motivó a Gustavo y Mora a separarse? Según Ambrosino, la pandemia de coronavirus y las altas exigencias de cada uno con respecto a sus carreras habrían debilitado muchísimo el vínculo. Tanto que habrían decidido separarse.

El romance salió a la luz en octubre de 2020, cuando Gustavo confirmó que estaba en pareja con Mora luego de haber sido vistos tomados de la mano a plena luz del día en un paseo por la Avenida Callao, uno de los puntos de la ciudad más frecuentados.

"Vos sabés que a mí no me gusta hablar de esto, no me gusta hablar de mi vida porque soy muy celosa de lo privado. Yo soy muy adicta al trabajo, muy adicta al baile y muchas veces no se ha prosperado en relaciones porque siempre priorizo, no solamente a mi hija, sino también mi carrera. Entonces tengo mucho cuidado, pero bueno... estamos en un buen momento”, había dicho ella en diálogo con Esto no es Hollywood en marzo de este año.

¡No va más!