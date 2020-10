El Mono de Kapanga quedó eliminado de MasterChef Celebrity y entristeció a todos: "No lo tomo como una derrota, yo ya gané"

Tras dos semanas de ganarse al público de MasterChef Celebrity en base a su humildad y humor durante las devoluciones, el Mono de Kapanga resultó eliminado del certamen. En una difícil decisión el jurado permitió la continuidad de Rocío Marengo, que ya se consideraba afuera tras las malas devoluciones, y despidió al cantante que aceptí sin quejas el veredicto.

Desde su ingreso, el Mono sorprendió al público con sus anécdotas y su gracia, pero su escaso conocimiento del arte culinario lo colocaban entre los candidatos a abandonar el ciclo pese a que se "gastaba gigas en tutoriales" como afirmó. Una tristeza generalizada se apoderó del estudio ante la mala noticia, y la humildad del cantante le ganó varios halagos del jurado.

"Muchas gracias, me sacaron de mi zona de confort, de mi caverna, como decía Platón. (...) Pude poner la cabeza en otro lado, aprender y llevarme un montón de información. Estoy acá, adelante de Messi, Maradona y el máquina (Adrián) Giampietri y es un placer. Esto me lo tomo como un regalo que me da la vida", aseguró el

"Me llevo un montón de amigos. Cada cosa que me dijeron es como un aprendizaje y lo tomo como es. No lo tomo como una derrota, yo ya gané", concluyó el cantante, que antes de irse, miró a Martitegui y entonó: "Germán, me mata, me mata, me mata tu mirada".