Mónica Gutiérrez reavivó su polémica con Jorge Rial: "No hay piel; yo no me cargo a mis compañeros al aire"

En la semana en que abandonó la pantalla de América tras 22 años, Mónica Gutiérrez (64) visitó Los Ángeles de la Mañana para explicar las razones de su desvinculación del canal. En este contexto, la exconductora de América Noticias se refirió a su tensa relación con Jorge Rial que se corporizó con varios duros enfrentamientos a través de Twitter.

Así fue que ante la pregunta puntual de Ángel de Brito, Mónica se sinceró: “Qué pasó con Rial… Primero, vuelvo a decir que esto (mi renuncia) no tiene nada que ver con Rial”. Más sobre este tema Tremendo cruce twittero de Mónica Gutiérrez con Jorge Rial: "¿Quién te paga para maltratarme?"

Luego, se explayó con naturalidad: “Qué se yo qué pasó con Rial. A mí me clavaron una campañita de las que arman los búnkers de la grieta. Me armaron una de las inundaciones. Muchas veces cubrí inundaciones desde... (N del R: gesto de “años y años”). Pero cubrí una en Lujan en el interregno que fue entra las PASO y las elecciones generales (de 2015) cuando Scioli fue candidato. Fue una cobertura de muy alto impacto porque yo le puse mucha garra, mucha emoción. ¿Por qué fui ahí? Porque tenía la posibilidad de ir, porque estaba ocurriendo, porque me gusta hacer coberturas. Y nada. Pero no fui a ver si lo podía cag… a Scioli. A ver si queda claro: no fue para intervenir en la campaña. A Scioli le fue como le fue porque el pueblo argentino decidió eso. Tampoco perdió tan mal. Lo que pasa es que en ese momento creo que Scioli estaba en Italia. Después, cada vez que caen dos gotas de lluvia, preguntan por qué no cubro las inundaciones de Macri, o de Larreta, Vidal. Entonces, me hicieron una campaña, y Jorge replicó eso en su cuenta que es muy poderosa, porque tiene muchos seguidores. Y me parece que esas cosas no se hacen”.

-No te gustó eso de un compañero del canal.

-Obvio que no me gustó, esas cosas no se hacen.

-Vos (en Twitter) le dijiste ‘¿quién te paga a vos?’. Jugaste fuerte también.

-Bueno. Yo jugué fuerte porque me parece que esas cosas no se hacen porque sí. Por qué se sube a una campaña. Pero no quiero polemizar con Rial...

-¿Había algo anterior entre vos y Rial?

-No. Probablemente no hay piel… Pero eso es otra cosa. Yo respeto. Puedo no ser afín a alguien, no identificarme con alguien y tenerle un respeto en lo profesional, en la pantalla. Yo no me cargo a mis compañeros en la pantalla, menos a los compañeros del canal. Trato de dirimir las cuestiones en otro espacio. Pero esto era una campaña...