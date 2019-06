Momento de tensión en Hay que ver con los hermanos Caniggia: enojos y desubicados gestos de Alexander

Además de deslumbrar con su talento para la danza en el Súper Bailando, Mora Godoy se convirtió en el centro de atención luego de que en su última previa con Marcelo Tinelli, hiciera una fuerte confesión en vivo.

Tras confirmar que compartió una comida con Claudio Paul Caniggia, padre de Charlotte y Alex Caniggia, Mora reveló: "En esa cena, él me dijo tres veces que estaba separado (de Mariana Nannis) hace unos meses. Dijo eso, pero no tengo idea".

Charlotte Caniggia: "No me interesa (hablar de los dichos de Mora Godoy). La verdad, yo les doy la nota para hablar de nuestro programa. Nosotros queremos hablar sobre el lanzamiento de nuestra temporada". G-plus

Con el tema latente y aprovechando el lanzamiento de la nueva temporada Caniggia Libre (por MTV), el reality que protagonizan, los hermanos se prestaron a dar un móvil para Hay que ver, que se tornó polémico.

Indagada por los dichos de la eximia bailarina, Charlotte se sinceró: "No me interesa. La verdad, yo les doy la nota para hablar de nuestro programa. Nosotros queremos hablar sobre el lanzamiento de nuestra nueva temporada".

Listorti: "Bueno, ya hablamos. Tampoco vamos a estar hablando una hora de un programa de otro canal. Charlotte, ya dijiste el horario, te pregunté en qué lugares van a estar, qué hicieron, ¿cuánto querés que hablemos del programa?". G-plus

Mientras la mediática hablaba, Alexander comenzó a gritar, saltar y hacer desubicados gestos que enojaron al panel: "Chicos, no podemos naturalizar esto", se la escuchó decir a Fernanda Igelsias.

Luego, quien tomó la palabra fue José María Listorti: "Bueno, ya hablamos. Tampoco vamos a estar hablando una hora de un programa de otro canal. Charlotte, ya dijiste el horario, te pregunté en qué lugares van a estar, qué hicieron, ¿cuánto querés que hablemos del programa? Hablamos, estuvo bien, tampoco me voy a desgarrar las vestiduras. Ahora, ¿podemos hablar de otra cosa o tenemos que hablar todo el tiempo de Caniggia Libre, que es un programón que vamos a ver? ¡Ya está, ya lo hablamos!".

"Pero hablemos de cosas interesantes, Listorti. A ustedes les interesa, a nosotros dos no. Esa es la realidad. ¿Si creo que lo que dijo Mora es mentira? Sí, yo creo que es mentira y no me interesa, ya lo aclaré", cerró la hija del exfutbolista, tajante.

¡Qué momento!

