A pocas semanas del final de Gran Hermano 2022, éxito de Telefe, Santiago del Moro, conductor del programa, compartió un misterioso mensaje que ilusionó a sus fans.

Es importante recordar que se abrió el casting para la edición 2023 del reality. Y que los posibles candidatos a entrar a la casa ya están haciendo eco de sus videos anhelando ser elegidos.

En este contexto, el conductor compartió a través de sus stories de Instagram una foto brindando con otras personas y adelantó que se viene un gran cambio en GH.

"Brindando y agradeciendo por Gran Hermano. Muy pronto, nos vemos. Se viene algo GIGANTE", sentenció Santi, feliz y enigmático.

SANTIAGO DEL MORO HABLÓ DE LOS RT DE WANDA NARA EN SU CONTRA

Notero de LAM: -¿Pudiste ver algo de MasterChef?

Santiago del Moro: -Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta MasterChef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor.

Notero: -En los portales pusieron 'el gesto 2.0 de Wanda Nara contra Del Moro', porque hizo unos retweets de mensajes que decían 'la veo mejor a ella que a Santiago'…

Del Moro: -No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa.

Notero: -Capaz que ni lo vio y lo retuiteó.

Santiago: No, no. Con ella tengo la mejor. No pasa nada.