Firme respuesta de Santiago del Moro sobre los picantes retweets de Wanda Nara en su contra: "Eso preguntáselo a ella"

Recién llegado de sus vacaciones, tras casi seis meses al frente de Gran Hermano 2022, Santiago del Moro fue consultado por los picantes retweets de Wanda Nara, en los que la destacaban a ella como conductora de MasterChef y lo criticaban a él.

Lejos de polemizar con la esposa de Mauro Icardi, la reacción de Del Moro fue tajante. "Con ella tengo la mejor. No pasa nada", le dijo Santiago a Alejandro Castello, cronista de Ángel de Brito.

SANTIAGO DEL MORO HABLÓ DE LOS RT DE WANDA NARA EN SU CONTRA

Notero de LAM: -¿Pudiste ver algo de MasterChef?

Santiago del Moro: -Anoche lo vi un poquito. Llegué de vacaciones el otro día. A mí me encanta MasterChef. Me encantan los chicos. Wanda me encanta también. Tengo la mejor.

Notero: -En los portales pusieron 'el gesto 2.0 de Wanda Nara contra Del Moro', porque hizo unos retweets de mensajes que decían 'la veo mejor a ella que a Santiago'…

Del Moro: -No sé. Eso preguntáselo a ella, no a mí. Yo no contesto cosas que no digo yo. Lo demás, ni me interesa.

Notero: -Capaz que ni lo vio y lo retuiteó.

Santiago: No, no. Con ella tengo la mejor. No pasa nada.

LOS TWEETS QUE WANDA NARA RT SOBRE DEL MORO